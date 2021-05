Historische stap in het amateurvoetbal: vrouwen kunnen vanaf komend seizoen spelen in mannenteams

Daarmee kunnen er dus bijvoorbeeld in de hoofdmacht van clubs vrouwen voetballen. Tot nu toe is gemengd voetbal alleen mogelijk in de jeugd. „Zodra vrouwen de seniorenleeftijd bereikten, moesten zij kiezen tussen spelen in een vrouwencompetitie of gemengd blijven spelen in de B-categorie”, aldus Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal. „Wij zien op basis van de huidige tijdsgeest en recente onderzoeksresultaten geen reden meer om daaraan vast te houden. We willen dat meiden en vrouwen op basis van hun kwaliteiten en eigen ambities een passende plek in het voetballandschap vinden.”