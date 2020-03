Hoe kun je het seizoen amateurvoetbal toch afmaken?

Juni finalemaand. Het zou als werktitel kunnen fungeren voor de KNVB in het amateurvoetbal. De meeste clubs in het district oost moeten nog negen of tien duels, het is onmogelijk om die voor 30 juni (de bond wilde dat uiterlijk dan het seizoen klaar is) allemaal te spelen. Wat zijn de opties om de huidige standen niet de eindstanden te laten worden? En om toch nog te strijden voor promoties en tegen degradaties?