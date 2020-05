Hoe pakken Twentse amateurteams de training weer op? ‘Passen en meten’

Na 80 jaar abrupt afscheid voor voetbal­club Zuid-Eschmarke door corona

14 mei ENSCHEDE - Voetbalclub Zuid-Eschmarke is per 30 juni definitief verleden tijd. Maar wat een feestelijk einde had moeten worden met een afscheidsfeest en een reünie, is door de coronacrisis verworden tot een vaarwel met stille trom. De laatste bal in competitieverband ooit heeft al gerold.