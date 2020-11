Hoe verder in het amateurvoetbal? Extra optie voor competities in de landelijke klassen

De competities worden in dat geval opgedeeld op basis van geografische ligging. De derde divisie en hoofdklassen, waarin onder meer Excelsior’31, HSC’21 en DETO Twenterand actief zijn, bestaan dan elk uit negen (derde divisies), acht of zeven (hoofdklassen) teams. De ploegen spelen vanaf januari, maar dat kan ook later in het jaar als eerder voetballen niet mogelijk blijkt, een thuis- en uitwedstrijd tegen elkaar. De prestaties tot nu toe in de huidige klassen komen in de opzet te vervallen. Een voorstel is, maar dit moet nog verder worden uitgewerkt, om aan het einde van de rit de nummers één uit de verschillende competitieniveaus tegen elkaar te laten strijden voor promotie. In de derde divisies zouden de onderste twee teams uit de klassen dan kunnen gaan spelen tegen degradatie. In de hoofdklassen degraderen in de opzet de hekkensluiters rechtstreeks en spelen de nummers voorlaatst tegen degradatie. In deze extra optie is het ook mogelijk om club uit het zaterdag- en zondagvoetbal te combineren bij de indeling.