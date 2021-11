Hoeve Vooruit moet punten sprokkelen in seizoen vol onzekerheid

Meer sterke tegenstan­ders voor DTC’07 in wellicht laatste seizoen vijfde klasse

TILLIGTE/LATTROP - De vijfde klasse is dit jaar sterker dan vorig seizoen, vindt trainer Wilco Broekhuis van DTC’07. Hij wil met zijn ploeg promoveren. Maar misschien is dat niet eens nodig. „Het is niet zeker of de vijfde klasse volgend jaar nog bestaat.”

