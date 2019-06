Hoeve Vooruit promoveert na een nacht vol kabaal

BECKUM - Hoeve Vooruit speelt komend seizoen weer in de vierde klasse. In de nacompetitiefinale werdt Erix met 3-2 verslagen.

Hoeve Vooruit keert na twee jaar terug naar de vierde klasse. De ploeg uit Sint Isidorushoeve wist zich in de nacompetitiefinale te ontdoen van Erix: 3-2. Door die zege promoveert Hoeve Vooruit en degradeert Erix. De club uit Lievelde begint na de zomer in de vijfde klasse.

TVO

Hoeve Vooruit kreeg in de aanloop naar deze finale steun van TVO. De club uit Beckum was gastheer van dit beslissingsduel. Op vrijdagavond kon Hoeve Vooruit trainen op het hoofdveld van TVO. Het publiek uit Beckum was ook op de hand van Hoeve Vooruit.

Die steun kon niet los worden gezien van de tegenstander, die gistermiddag tegen Hoeve Vooruit aantrad. Erix werd een week eerder met 12-0 verslagen door UDI. Daardoor dreigde TVO de titel mis te lopen. Na afloop werd er schande van gesproken. TVO werd uiteindelijk wel kampioen, maar het sarrende publiek uit Beckum wees Erix gistermiddag nog even op die bizarre uitslag.

Prachtig slot

"We merkten ook bij het laatste doelpunt dat de toeschouwers van TVO voor ons waren", zei aanvoerder Mart Velthuis over de beslissende treffer van Niels Karnebeek. Met de zege in de enige nacompetitiewedstrijd kreeg het seizoen voor Hoeve Vooruit een prachtig slot. De club uit het kerkdorp begon met een nieuwe oefenmeester aan het seizoen. De van HSC'21 afkomstige Raymond Wichers Schreur ging met een jonge selectie aan de slag. Het doel was om het team beter te maken.

Over een kampioenschap werd niet gesproken. Maar Hoeve Vooruit begon prima met winst van de eerste periodetitel. "Daarna kwamen we in een moeilijke fase. We hadden veel geblesseerde spelers. Dat was rond de winterstop", herinnerde Wichers Schreur zich.

In de titelrace speelde Hoeve Vooruit geen rol meer. Neede was ongenaakbaar. De ploeg van Wichers Schreur moest zich gaan voorbereiden op die ene allesbeslissende wedstrijd op de eerste zondag in juni.

Zomerfeest

Dat weekend deed overigens de wenkbrauwen fronsen in het kerkdorp. Het was namelijk het hemelvaartweekend, waarin het jaarlijkse zomerfeest wordt gehouden. "We zijn zaterdagavond niet naar de feesttent geweest. Natuurlijk hebben we rekening gehouden met deze wedstrijd. Ik kon zelf van de spanning niet slapen in de nacht voor de wedstrijd. En dan hoor je 's nachts in bed ook nog al dat kabaal van het zomerfeest", sprak Velthuis.

De gebrekkige nachtrust was vervelend, maar had geen invloed op het spel. Hoeve Vooruit was in de eerste helft beter. Door doelpunten van Niels Karnebeek en Jeffrey Kroeze ging de ploeg met een 2-0 voorsprong de rust in. Erix kon er weinig tegenoverstellen.

Penalty

Na de pauze had de ploeg van Wichers Schreur het moeilijker. Erix zette meer druk. De aansluitingstreffer viel kort na de rust en vlak voor tijd kwam Erix zelfs op 2-2. Hoeve Vooruit moest het ergste vrezen. Maar vlak na de gelijkmaker was er opeens die meer dan welkome penalty. Jeffrey Kroeze ging op avontuur en werd in het strafschopgebied gevloerd door verdediger Wouter ten Have.

"Die strafschop zou Jeffrey Kroeze nemen, maar hij had last van kramp. Niels Karnebeek wilde de strafschop wel nemen. Hij schoot onberispelijk raak", aldus Velthuis.