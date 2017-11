Holten gaat voor promotie, maar scoort veel te weinig

Met twee sterke spitsen heeft Kloosterman een aardige voorhoede. Eén van die aanvallers is Jaap Huisman. Hij prikte vorig jaar achttien keer raak, maar maakte afgelopen zondag pas zijn eerste twee doelpunten. "Als zo'n aanvaller pas na zeven wedstrijden scoort, is er iets niet goed. En het ligt niet aan hem, want niemand krijgt de bal er in." Holten speelde zondag met 3-3 gelijk tegen Raalte, maar volgens Kloosterman kreeg het wel dertig kansen. "Zelfs voor open doel lukte het niet."

Assistent

Bij Holten wordt er de laatste weken hard getraind op het afmaken. "We hebben dit seizoen voor het eerst een assistent trainer. Hij is vrijdagavond met wat jongens gaan trainen op afwerken. Dat ging heel goed, dus ik hoop dat we nu over het dode punt heen zijn." In de tweede periode moet er wel wat veranderen. "We spelen nog steeds voor promotie. Het gat naar de kop is maar vijf punten en in de vierde klasse kan iedereen van iedereen winnen. We hebben genoeg kwaliteit en dat moeten we de komende periode laten zien."