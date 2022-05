Honger Rigtersbleek is nog niet gestild

Op Rigtersbleek staat geen maat dit seizoen. De ploeg uit Enschede pakte zaterdagmiddag de titel in de vierde klasse G. Ook de sterkste opponent kon Rigtersbleek niet de eerste competitienederlaag toebrengen. Bij Berghuizen werd met 3-2 gewonnen. De titel kon op de voorlaatste speeldag in Oldenzaal gevierd worden. Nu wacht nog één klus voordat het seizoen als helemaal geslaagd bestempeld kan worden. ,,We willen ongeslagen blijven en het doelsaldo verbeteren. Het doel is plus honderd te halen”, zegt aanvoerder Dick Schreinders na de kampioenswedstrijd.