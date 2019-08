Hoofdklassers tellen af naar competitiestart

Zaterdagvoetbal

DETO Twenterand handhaafde zich vorig seizoen na een lang een zwaar jaar in de hoofdklasse B. Otto Krabbe is de nieuwe trainer in Vriezenveen, hij is de opvolger van Jos van der Veen (nu coach van eersteklasser DZC'68). De hoofdklasse B is, in tegenstelling tot vorig seizoen, minder regionaal gekleurd. SVZW (gedegradeerd) en Excelsior'31 (gepromoveerd) zijn verdwenen, het Achterhoekse AZSV is dit seizoen ingedeeld in de hoofdklasse A. DETO begint de competitie zaterdag om 14.45 uur met een thuisduel tegen Swift Amsterdam, AZSV ontvangt in de hoofdklasse A FC Rijnvogels (aanvang 14.30 uur).

Eerste speelronde hoofdklasse A

Zaterdag 31 augustus (14.30u)

AZSV - FC Rijnvogels

Jodan Boys - SC Feyenoord

Capelle - DHSC

’s Gravenzande - Sportlust'46

Spijkenisse - Achilles Veen

ARC - Smitshoek

Rijsoord - Zwaluwen

DUNO - Achilles’29

Eerste speelronde hoofdklasse B

Zaterdag 31 augustus (14.30u)

ACV - Buitenpost

NSC Nijkerk - De Dijk

SDC Putten - Eemdijk

Berkum - Genemuiden

DETO - Swift (14.45u)

HZVV - Staphorst (15.00u)

Urk - RKAV Volendam (15.00u)

Purmersteijn - Flevo Boys (16.30u)

Zondagvoetbal

Na de degradatie uit de derde divisie wacht voor Quick'20 de hoofdklasse A. Qua reistijd zal er weinig veranderen, de ploeg zit vaak lang in de bus. Quick begint zondag met een uitduel tegen Velsen. Steven Verheijen, overgekomen van DZC'68, is de nieuwe trainer in Oldenzaal.

De Achterhoekse club zijn door de KNVB ingedeeld in de hoofdklasse B. Nieuwkomer Longa'30 reist meteen helemaal af naar Zeeland voor het duel tegen Halsteren. RKZVC begint thuis zondag thuis tegen EHC. Overigens is nu al bekend dat trainer Laurens Knippenborg na zeven uiterst succesvolle jaren na dit seizoen vertrekt uit Zieuwent. Begin januari verlengde hij zijn contract bij de Zieuwentse club nog met twee jaar. ,,Een seizoen en een optie voor nog een jaar om precies te zijn’’, zegt Knippenborg tegen De Gelderlander. Van die optie maakt Knippenborg echter geen gebruik, heeft hij voorzitter Johnny Cuppers al in juli laten weten. ,,Om na dit seizoen te stoppen bij RKZVC, dat is duidelijk van mijn kant gekomen’’, stelt Knippenborg. ,,Er zijn bepaalde dingen gebeurd. Het heeft gin zin om daarover in detail te treden. Maar het komt er in het kort op neer dat ik een bepaald prestatieniveau in stand wil houden en dat kost heel veel moeite.’’

De derby RKZVC - Longa'30 wordt op zaterdag 14 september gespeeld, aanvang 19.00 uur.

Eerste speelronde hoofdklasse A

Zondag 1 september (14.00u)

Leonidas - VOC (13.00u)

Velsen - Quick'20

Hollandia - JOS Watergraafsmeer

Alphense Boys - Hoogeveen

Emmen - HBS

Be Quick 1887 - RKAVV

SDO - MSC

Alcides - SJC