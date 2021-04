Horizontaal overstappen in het amateurvoetbal vanaf 2022/2023 mogelijk

Wel of niet horizontaal mogen overstappen is al jaren voer voor discussie in het amateurvoetbal. De KNVB staat vanaf 2022/2023 toe dat teams uitkomend in de eerste klasse of lager kunnen wisselen van speeldag zonder dat ze er daardoor op niveau achteruit gaan. Een eersteklasser uit het zondagvoetbal stroomt dus in in de eerste klasse zaterdag, enzovoort.