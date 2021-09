Horizontaal overstappen naar zaterdagvoetbal: tot vanavond kan het nog

Rob Roelofs is terug bij KOSC. De voormalige speler is hoofdtrai­ner geworden: ‘Het voelt voor mij als thuiskomen’

24 september OOTMARSUM – Een oude bekende is teruggekeerd bij KOSC. Rob Roelofs (38) voetbalde jarenlang in de hoofdmacht van de club. Daarna was hij nog twee seizoenen assistent van hoofdtrainer Walter Weghorst. Nu draait hij zijn auto weer wekelijks de parkeerplaats aan de Alleeweg op. De voormalige voetballer en assistent-trainer is dit seizoen begonnen als hoofdcoach van KOSC. „Het voelt voor mij als thuiskomen”, zegt Roelofs over zijn terugkeer bij de vierdeklasser.