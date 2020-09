HSC’21 begint competitie met ‘onnodige nederlaag’ tegen Dongen

HAAKSBERGEN - HSC’21 is het nieuwe seizoen in de derde divisie niet sterk begonnen. De Haaksbergenaren gingen op sportpark Groot Scholtenhagen met 2-0 onderuit tegen Dongen. En die nederlaag was volgens trainer Daniël Nijhof niet nodig.