HSC’21 behaalt knappe zege op OFC

HSC’21 kwam snel op voorsprong tegen de ploeg uit Oostzaan. Sjoerd Visschedijk scoorde, al was het niet helemaal duidelijk of spits Bas Postma de bal nog beroerde. OFC, dat wordt getraind door ex-Heraclieden Yuri Rose en Thijs Sluijter, schrok daar duidelijk van, want niet veel later verdubbelde HSC’21 de score via Tom ter Hogt. Beide doelpuntenmakers zijn net terug van blessures. Vlak voor rust bracht Postma HSC’21 zelfs op 3-0. Hij benutte een strafschop.