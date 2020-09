HSC’21 blijft puntloos na nieuwe nederlaag

Ook bij DETO verdwijnt de geur van echt gras: ‘Het druist wel in tegen de emotie van voetbal­lers’

14 september VRIEZENVEEN – Bij DETO zijn ze zeer in hun nopjes met het nieuwe trainingsveld van kunstgras. De dempende ondergrond is een zegen voor botten, spieren en pezen. De wens van een tweede veld blijft echter. ,,Dat is een lastige hoor.”