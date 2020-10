HSC'21 blijft steken op gelijkspel

Na rust was HSC’21 de bovenliggende partij. De Haaksbergenaren kwamen tot enkele mogelijkheden, maar slaagden er niet in die om te zetten in doelpunten. Een kwartier voor tijd lukte dat wel. Mika Schrijver zorgde met een kopbal in de bovenhoek voor de gelijkmaker. HSC zocht naar de overwinning, kwam dichtbij de 2-1 maar bleef steken op een gelijkspel.