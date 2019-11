HSC’21 boekt zesde zege van het seizoen

HOOFDKLASSE A Quick’20 speelt gelijk in Groningen

16:49 GRONINGEN - Quick’20 heeft zondag in de hoofdklasse A met 1-1 gelijkgespeeld bij Be Quick 1887 in Groningen. De Oldenzalers kwamen vlak voor rust op voorsprong, maar in de slotfase van de wedstrijd trok de thuisploeg de stand weer gelijk.