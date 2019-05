HSC'21 definitief veilig, Quick'20 mag nog hopen op handhaving door late treffer

Quick’20 had in de eerste helft het meeste balbezit, maar kreeg het niet voor elkaar om echt gevaarlijk te worden. EVV stelde daar weinig tegenover, maar had wel de beste kans, maar de kopbal leverde geen treffer op.

Na rust werd de wedstrijd wat leuker. EVV kreeg meerdere kansen op de openingstreffer, maar het was Quick dat scoorde. Helaas voor de Oldenzalers werd de treffer afgekeurd. Aangezien OJC Rosmalen op een ander veld intussen op voorsprong kwam, was Quick’20 virtueel gedegradeerd. De ploeg van André Paus scoorde tien minuten voor tijd opnieuw, maar ook deze treffer werd afgekeurd vanwege buitenspel. EVV kreeg twee megakansen in de counter, maar scoorde ook niet. In de uiterste slotfase scoorde invaller Jasper-Ewout van Breemen-Schneider alsnog, waardoor Quick'20 nog mag hopen op handhaving.

Quick’20 – EVV 1-0 (0-0).

89. Van Breemen-Schneider 1-0

Quick’20: Bakker, Sen, Kamp, Ter Horst, Zwienenberg, Stolker, Kemna, Goorhuis Oude Sanderink, Van Houten, Degenaar, Olde Dubbelink.

HSC’21 speelde zich veilig door knap te winnen bij Westlandia. HSC'21-trainer Daniël Nijhof moest improviseren, want hij miste enkele verdedigers. Vlak voor de wedstrijd haakte Freek Grondman ook nog af. Jeugdspelers Mika Schrijver en Stan Wonnink begonnen daarom in de basis. Met die tweetal begon HSC’21 sterk in Naaldwijk. Via Bas ter Hogt en Burak Babuloglu-Uguz waren de Haaksbergenaren al snel dichtbij de 1-0, maar bij de derde kans was het raak. Stef Ottink maakte prachtig de openingstreffer. HSC’21 had het duel in die fase al op slot kunnen gooien, want Ter Hogt raakte ook nog eens de lat.

Vlak voor rust had HSC’21 het even lastig met Westlandia, dat grote kansen kreeg op de 1-1, maar de bal ging er niet in. Na rust had HSC’21 weer het initiatief. Diego van der Weide kreeg twee grote kansen op de tweede treffer voor HSC’21, maar miste. HSC’21 weigerde het duel in het slot te gooien, want Van der Weide raakte even later ook nog de lat. Invaller Bas Postma maakte tien minuten voor tijd aan alle onzekerheid een einde door de 0-2 te maken uit een counter.

Westlandia – HSC’21 0-2 (0-1).

13. Ottink 0-1, 82. Postma 0-2.