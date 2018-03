HSC'21 haalt uit op bezoek bij De Meern: 0-5

Koploper ON wil punten inleveren voor ver­blijfs­ver­gun­ning Mert (21)

3 maart ALMELO – “We zouden zonder meer onze wedstrijdpunten inleveren, wanneer dat zou betekenen dat Mert Saricicek in Nederland zou mogen blijven”, vertelt Oranje Nassau Almelo trainer Peter Bokma. Saricicek kwam zaterdagmiddag weer met zijn team in actie en scoorde een doelpunt in het duel met De Esch.