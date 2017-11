HSC'21 heeft aan een helft genoeg voor oefenzege op Jong FC Twente

vierde klasse b Halfvol glas bij TVO na flinke zeperd

20:22 ENSCHEDE - TVO lijdt op bezoek bij UDI een ruime 5-0 nederlaag en zakt daardoor af naar de achtste plaats. Toch raken ze door een verliespartij en een achtste plaats niet in paniek. "We staan waar we ongeveer moeten staan."