HSC'21 houdt op de valreep een punt over aan duel met Hoogeveen

HSC’21 – Hoogeveen 2-2 (0-1). Kamphuis 0-1, Kuurman 0-2, De Vries 1-2, Wensing 2-2.

Op de valreep heeft HSC’21 een punt aan het duel met Hoogeveen overgehouden. Michael Wensing zorgde diep in de blessuretijd voor de gelijkmaker, waarmee de ploeg van trainer Daniël Nijhof voorlopig ongeslagen blijft in de derde divisie. HSC’21 begon goed aan de wedstrijd, maar zag de eerste kans van de bezoekers direct achter doelman Bob Peterman belanden. Cenk Uguz, de laatste weken regelmatig terug te vinden op het scoreformulier, had deze keer minder geluk in de afronding. Geheel tegen de verhoudingen in tilde Hoogeveen halverwege het tweede bedrijf de marge naar twee. Op dat moment leek HSC’21 een verloren wedstrijd te spelen, maar in de slotfase werd de ploeg toch nog beloond voor het harde werken. Zo tekende Yannik de Vries tien minuten voor tijd voor de aansluitingstreffer, na een mooie combinatie met Cenk Uguz. Hoewel ook de gasten nog een keer gevaarlijk werden, viel de gelijkmaker in de absolute slotfase via verdediger Michael Wensing. Met twee zeges en twee puntendelingen is HSC’21 terug te vinden op achtste plek op de ranglijst. Volgende week wacht de uitwedstrijd bij ODIN’59.

HSC’21: Peterman, Moldur, Wensing, Schrijver, Zwiers, Schepers, Roep, Cenk Uguz, Erkilinc (46. Maikel Nijhof), Iallouchen (59. Stokkingreef), De Vries