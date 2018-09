HSC'21 in blessuretijd langs Quick Den Haag

Na rust kwamen de bezoekers op gelijke hoogte, door een doelpunt van Boshoff. Die stand leek tot het einde te blijven staan. Het was trainer Daniël Nijhof, die geluk had met zijn wissels. Wessel Witbreuk kwam acht minuten voor tijd in het veld en scoorde in de 90e minuut de 3-2. Diep in blessuretijd bepaalde Tom ter Hogt de eindstand op 4-2.