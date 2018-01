HSC'21 is ambitieus, maar moet ook reëel zijn

HAAKSBERGEN - Door een nog krapper spelersbudget is voetballen in de derde divisie een steeds grotere uitdaging voor HSC'21.

Creatief zijn

Het zijn drukke tijden voor Peter Visser, de man die bij HSC'21 verantwoordelijk is voor de samenstelling van de selectie. Tijdens de winterstop begint het gereken en gepuzzel. Wie voetballen er uit de huidige ploeg ook na de zomer nog in Haaksbergen? Wie vertrekken er? Visser zit in deze periode bijna dagelijks met spelers om tafel om te praten over het nieuwe seizoen dat nog zo ver weg lijkt, maar toch ook alweer zo snel komt. ,,Je moet creatief zijn", vertelt Visser na deel één van de evaluatie. Zeker is dat dertien spelers blijven, dat Jordi van Ek en Joost Exterkate vertrekken en Leon van Dijk en Sjoerd Visschedijk stoppen. ,,Het begin is er, maar we zijn er nog lang niet. Bij HSC heerst er, ook door de successen uit het verleden, nog een echte prestatiecultuur", aldus Visser. ,,We willen op divisieniveau uitkomen."

Grote zak geld

Om dat te kunnen is een grote zak geld om spelers te kunnen halen/behouden verrekte handig, maar laat nou juist dat een probleem zijn. Bedragen noemt Visser niet, wel dat 'een nog krapper budget het er niet makkelijker op maakt'. ,,Acht jaar geleden ben ik in deze functie begonnen bij HSC, destijds moesten we al flink bezuinigen. Dat kwam door een te maken financiële inhaalslag en tegenvallers aan de inkomstenkant, waaronder sponsoring. Het budget voor de selectie en staf ligt inmiddels zo'n 40 procent lager. Niet eenvoudig, maar ook wel weer een uitdaging."

Meedenken

Uiteraard komt tijdens al die gesprekken die hij voert met spelers het onderdeel 'financiële vergoeding' voorbij. ,,Iedere speler krijgt nog steeds een beloning. Dat is op dit niveau, met alle verplichtingen die er bij horen, ook niet meer dan logisch. Maar soms moet je wel keuzes maken over wat wel en wat niet meer kan. Gelukkig kennen de spelers de situatie van de club en zijn de meesten wel bereid om in ieder geval mee te denken."

Talentenbinding

De stand in de derde divisie leert dat HSC toch snel wat punten moet pakken om niet serieus in degradatienood te komen. ,,Op dit moment zijn we, samen met Quick'20, de enige regionale amateurclubs in de derde divisie", aldus Visser. ,,Dat heeft gelukkig nog wel aantrekkingskracht voor jonge talenten die willen investeren en niet meteen kijken naar wat er te verdienen valt. Als je afzakt, dan is het ook lastiger om talenten aan je te binden."

Trots