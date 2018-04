HSC'21 lijdt kleine nederlaag

ROSMALEN - Mede door een strafschop die door Jordi van Ek onbenut werd gelaten leed HSC'21 op bezoek bij OJC Rosmalen een kleine nederlaag. De thuisploeg scoorde voor rust en hield die voorsprong vervolgens vast.

De openingsfase was duidelijk voor de thuisploeg, dat een aantal kansen kreeg en een treffer geannuleerd zag worden. HSC kon er weinig tegenover zetten. Het was dan ook terecht dat Rosmalen na een half uur op voorsprong kwam. Diego Meerveld was de doelpuntmaker.