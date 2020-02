HSC’21 nog altijd zonder overwinning in 2020

HSC’21 speelde vijf competitieduels in 2020 en won nog niet. De formatie is gezakt naar de zesde plaats. Nog altijd een plek waar ze in Haaksbergen voor zullen tekenen aan het einde van de competitie, maar HSC is zo onderhand ook wel toe aan een overwinning. Misschien zondag? De missie op voorhand is loodzwaar: koploper OSS komt op bezoek. OSS is een maatje te groot voor de overige teams in de derde divisie, de Brabanders staan al elf punten voor op nummer twee OFC met een wedstrijd minder gespeeld. OSS speelde twee seizoenen geleden nog in de hoofdklasse, maar lijkt nu hard op weg naar de tweede divisie. Toch is OSS niet onklopbaar, de laatste wedstrijd verloor de ploeg thuis van laagvlieger DEM.