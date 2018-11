HSC'21 op eigen veld onderuit tegen Goes

Nadat Goes in de openingsfase enkele kansen onbenut liet, was het na zeventien minuten wel raak. Na een steekpass van Steve Schalkwijk lobte Remon de Vlieger de 0-1 binnen. Na 28 minuten verdubbelde Goes de voorsprong. Na een pass van Mart de Kroo schoot Steve Schalkwijk van buiten het strafschopgebied hard raak. Stef Ottink scoorde na een aanval over rechts tegen en bracht de stand halverwege op 1-2.