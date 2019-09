HSC’21 pakt met tien man in extremis punt bij Westlandia

De teams waren aan elkaar gewaagd, toch kreeg HSC de betere kansen. Na twintig minuten schoot Burak Babuloglu op de vuisten van Edgar Leerdam en even later kopte Babuloglu de bal tegen de lat. Ook Diego van der Weide was na een half uur dichtbij de 1-0. Met een knappe passeerbeweging speelde de buitenspeler zichzelf vrij, waarna hij kon schieten. Leerdam redde knap.

Voorsprong Westlandia

Na rust had Westlandia ook de 2-0 op de schoen. Donovan de Groot krulde de bal net over de kruising. In het vervolg leek HSC definitief aan het kortste eind te trekken. Burak Babuloglu kreeg na een handgemeen met Patrick Batist direct rood, maar ook met tien man kreeg HSC kansen. De strijdlust en het creëren van kansen werd beloond. In de blessuretijd maakte invaller Gergely Viola de 1-1. Daarna had HSC zelfs nog de 1-2 kunnen maken, maar die bleef uit.