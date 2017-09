HSC’21 ruim onderuit in uitduel met Blauw Geel’38

Blauw Geel’38, dat donderdag VVV Venlo ontvangt in de KNVB-beker, begon goed tegen HSC’21. Danny Verbakel zorgde na twaalf minuten voor de 1-0 met een intikker. De thuisploeg was in het eerste bedrijf ook de betere ploeg. HSC’21 kon alleen in de fase voor rust even het spel bepalen.