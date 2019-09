HSC’21 speelt ‘derby’, eerste thuisduel Quick’20

Excelsior’31 en HSC’21

In de derde divisie zondag een derby voor HSC’21, hoewel… Op basis van de afstand is Hoogland de dichtstbijzijnde tegenstander dit seizoen voor de ploeg uit Haaksbergen. Maar een enkele reis bedraagt nog altijd 110 kilometer. De stand op de ranglijst? Beide teams kennen een prima start met vier punten uit twee duels. Knap van HSC, maar ook van Hoogland dat vorig seizoen nog in de hoofdklasse acteerde. Trainer Daniel Nijhof kan zondag beschikken over nieuwkomer Filip Arsic: de aanvaller is speelgerechtigd. HSC - Hoogland begint zondag om 14.30 uur.