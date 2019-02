HSC'21 stunt tegen titelkandidaat TEC Tiel

Compleet andere tweede helft

Na rust zocht HSC wat nadrukkelijker de aanval. Toch waren het de bezoekers die op voorsprong kwamen. Na een corner kopte clubtopscorer Serhat Koç raak. Meteen daarna maakte HSC gelijk. Eveneens na een corner was het Freek Grondman die voor de 1-1 zorgde. Die gelijkmaker leek de bezoekers te verlammen, want plotseling had HSC volledig de overhand. Bas ter Hogt zorgde voor de Haaksbergse voorsprong, waarna Wessel Witbreuk het duel in het slot gooide. In blessuretijd maakte Stef Ottink het Haaksbergse feest compleet met de 4-1.