HSC'21 verliest bij debuut op nieuw kunstgras

Ruben Schaken, die in het verleden uitkwam voor onder andere profclubs Feyenoord en ADO Den Haag, was de grote man in de eerste helft met twee goals. De 0-1 viel uit een strafschop, nadat de HSC'21-keeper een speler van de uitploeg naar de grond werkte. Schaken zijn tweede doelpunt was mooier. Hij zag de goalie uit zijn doel komen en lobde de bal over hem heen.