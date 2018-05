HSC'21 verliest en ziet Jong Vitesse officieus kampioen worden

HSC'21 begon sterk aan het duel en kreeg in het eerste kwart kansen via Bas Postma en Stef Ottink. Daarna kreeg ook Jong Vitesse mogelijkheden, maar de ploegen gingen rusten met een 0-0 stand.

Na rust kreeg de koploper opnieuw een aantal kansen, maar na ruim een uur was het raak. Anil Mercan benutte een rebound: 0-1. Vitesse verzuimde daarna de score te vergroten, waarna HSC in de slotfase toch nog weer kansen kreeg op de gelijkmaker. Uiteindelijk won Jong Vitesse met 0-2, omdat Bo van Essen in de absolute slotfase nog scoorde. Door de overwinning staat Jong Vitesse nu nog altijd zes punten voor op concurrent UNA, met nog twee duels te gaan. HSC staat in punten nu gelijk met streekgenoot Quick'20 en moet nog altijd oppassen voor nacompetitievoetbal.