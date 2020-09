HSC’21 verliest na zwakke start bij OSS’20

De eerste kans in Oss was voor Mika Schrijver, maar zijn kopbal ging net voorlangs. Aan de andere kant was het wel gelijk raak voor OSS’20. Binnen twintig minuten spelen was het zelfs 2-0 voor de thuisploeg, die afgelopen seizoen ruim aan kop ging in de derde divisie toen de competitie werd onderbroken. Doelman Wouter Lankheet ging niet vrijuit bij die goal.