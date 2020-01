HSC’21 verliest voor tweede keer op rij

Quick’20 knokt zich tegen SDO terug uit verslagen positie: 4-5

16:01 BUSSUM/OLDENZAAL Quick’20 beleefde een knotsgekke zondagmiddag bij SDO in Bussum. Bij rust stonden de Oldenzalers met 3-0 achter en leek de wedstrijd gespeeld. Maar in de tweede helft kwam Quick op stoom. Het duel eindigde in 4-5. Melvin Degenaar zorgde er in de eindfase met twee treffers voor dat de drie punten meegingen naar Oldenzaal.