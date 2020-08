HSC'21 vernedert hoofdklasser RKZVC

Dit soort cijfers verwacht je als een ploeg uit de derde divisie op een derdeklasser stuit. Niet als de opponent maar een klasse lager speelt, zoals in dit geval RKZVC. De laatste jaren waren de duels tussen de twee clubs redelijk gelijk opgaand, maar daar was dit keer geen sprake van. Bij rust was het al 6-0 voor de thuisploeg. Tom ter Hogt was met drie treffers het meest succesvol.

Voor HSC was de monsterzege een mooie opsteker op weg naar het bekerduel zaterdag tegen Staphorst. Afgelopen weekend ging de ploeg nog met 5-0 onderuit tegen HHC.

Tegenstander RKZVC kent qua resultaten een slechte aanloop naar het seizoen. Afgelopen zaterdag ging de ploeg uit Zieuwent ook al onderuit tegen tweedeklasser Grol.