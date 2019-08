HSC'21 verslaat AZSV: nieuwelingen trefzeker

Speelsche­ma districts­be­ker zaterdag­ama­teurs

1 augustus ENSCHEDE - De indeling was al eerder bekend, inmiddels is ook duidelijk hoe het speelschema er uit ziet in het amateurvoetbal. Bekijk hieronder de wedstrijden van de groepen met clubs uit het zaterdagvoetbal. Duels kunnen na onderling overleg nog worden verplaatst.