HSC’21 verslaat beloften Go Ahead Eagles in oefenduel

Socials Amateurploegen genieten van de zon op trainingskamp

4 januari ENSCHEDE - Verschillende amateurploegen uit de regio genieten momenteel van de zon op trainingskamp in Spanje, Frankrijk of Turkije. Op social media houden de clubs hun volgers op de hoogte van de trainingen, of de gebeurtenissen buiten het veld. Een overzicht: