HSC'21 zaterdag 3 haalt 1200 euro op voor goed doel met seizoenkaartenactie

"De seizoenkaarten voor ons elftal bestonden al, maar die waren meer voor de groep zelf. Ze werden niet naar buiten gebracht", legt hij uit. "Dit jaar wilden we het weer doen, maar dan via een grafisch ontwerper. Hij vroeg waarom we er niet honderd bestelden, maar dat leek ons wel een beetje veel."

Grote verrassing

De jongens besloten om er toch honderd te bestellen, maar dan voor de verkoop. "Op onze Facebook-pagina hebben we een poll gestart. Mensen konden kiezen waar de opbrengst van de kaarten naar toe zou gaan. Dat werd VASH." In zo'n drieënhalve week werd er 1200 euro opgehaald. "We zijn heel erg blij en trots. Dit hadden we nooit verwacht. In het begin hoopten we op twintig á dertig verkochte kaarten. Dat het er zo veel zijn geworden, was ook voor ons een verrassing."