HSC sluit eerste seizoenshelft in stijl af: ‘Genieten mag zeker, maar we moeten niet doorslaan’

Daniël Nijhof geeft het eerlijk toe, de trainer van HSC’21 maakte zich zorgen voor aanvang van het seizoen. Aanvaller Wessel Witbreuk vertrokken, Bas ter Hogt weg… „Daarmee leverden we toch twintig doelpunten in”, zegt de coach van de derdedivisionist. „In vergelijking met vorig seizoen zijn er twaalf spelers verdwenen en twaalf bijgekomen, dat is veel. In de basis staan zes andere namen. De voorbereiding verliep op zich prima, tot de laatste twee duels. We verloren met 6-0 van HHC en vlogen er in de beker uit tegen SteDoCo. Door die resultaten gingen we toch met de nodige vraagtekens de competitie in. ”