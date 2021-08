HSC’21 begint de competitie met nederlaag

In de eerste helft gebeurde er niet al te veel. Tegenvaller daarin voor HSC was wel het uitvallen van Sjoerd Overgoor. De ex-prof bleek niet helemaal fit en moest na een half uur de strijd staken. Na de pauze viel ook Caglar Uguz uit met een blessure. Positief wel was de rentree van Mohammed Iallouchen.

De thuisploeg was in de tweede helft via een vrije trap van Kelvin Veensma dichtbij de 1-0, maar de bal ging tegen de lat. Even later scoorde EVV met het nodige fortuin wel de 0-1. HSC probeerde het daarna nog wel, maar de gelijkmaker bleef uit. Volgende week wacht voor HSC een uitduel tegen OFC Oostzaan. Een week later, zondag 5 september, komt JOS Watergraafsmeer op bezoek.