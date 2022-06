HSC’21 blijft in de race voor promotie naar tweede divisie

HSC’21 kwam in Nijkerk in de eerste helft op een 2-0 voorsprong door treffers van Cenk Uguz en Stef Ottink. Dat was ook de ruststand. In de tweede helft scoorde De Ruiter de aansluitingstreffer voor Sparta Nijkerk: 1-2. De thuisploeg viel aan om de achterstand uit de heenwedstrijd ongedaan te maken, maar in de uitbraak was HSC’21 gevaarlijk. Mo Iallouchen en Stef Ottink kregen een kans op de 1-3, maar zij misten. Daardoor bleef het spannend. Zes minuten voor het verstrijken van de officiële speeltijd kreeg Sparta Nijkerk nog een strafschop. Die werd gemist door Mike Ahrens. Hij schoot de bal in handen van doelman Bob Peterman. HSC’21 hield in de resterende minuten de voorsprong vast.