HSC’21 boekt ruime overwinning op DEM

Halverwege leidde de thuisploeg met 1-0 door een treffer, na twintig minuten spelen, van Mohamed Lallouchen. „In de eerste helft hadden we vaker moeten scoren”, aldus Nijhof. „Direct na rust hadden we het lastig. DEM drong aan en dan hoeft de bal met zo’n kleine marge maar een keer goed te vallen.”

„Tijdens de drinkpauze spraken we af om vol druk te blijven zetten. Net voor het wisselmoment scoorden we de tweede treffer en toen was het verzet van DEM ook wel gebroken.” In de slotfase liep de thuisploeg snel uit naar 5-0. „Op basis van de tweede helft geflatteerd, maar over de gehele wedstrijd een dikverdiende overwinning. Mooi ook dat de wisselspelers een aandeel hadden in het resultaat.”