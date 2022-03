HSC’21: de betere ploeg, maar geen beloning

Derde divisie

JOS Watergraafsmeer - HSC’21 1-0 (0-0).

HSC’21 was woensdagavond in het inhaalduel tegen JOS Watergraafsmeer de betere ploeg. De Haaksbergenaren kregen de betere kansen. Maar het leverde niets op voor de ploeg van trainer Daniël Nijhof. Sterker nog: de drie punten bleven in Amsterdam: 1-0.

Vlak voor rust kreeg Ediz Moldur dé kans om de Haaksbergenaren op voorsprong te zetten, maar zijn inzet ging naast. In de tweede helft kregen de gasten een (onnodige) vrije trap tegen. Daaruit wist de thuisploeg te scoren. Yannik de Vries was nog twee keer dicht bij de gelijkmaker. Maar zijn eerste ‘poeier’ werd gered door de keeper. En zijn tweede ‘poeier’ belandde op de paal. HSC’21 heeft nu 20 punten uit negentien duels en blijft twaalfde. JOS Watergraafsmeer heeft nu 25 punten uit negentien duels en blijft elfde.

Zondag speelt HSC’21 thuis tegen Unitas. Het duel begint om 14.30 uur.