HSC’21 geeft voorsprong uit handen en verliest bij OFC

HSC’21 gaf een 1-0 voorsprong uit handen. Cenk Uguz maakte kort voor de pauze die treffer. OFC scoorde in de 57e minuut gelijkmaker en niet al te lang daarna ook de 2-1. HSC moest even later met tien man verder, Ediz Moldur kreeg rood. In ondertal slaagde de ploeg er niet in de gelijkmaker te forceren.