HSC’21 heeft eerste punt van het seizoen binnen

Vader van jeugdspe­ler stelt Twenterand aansprake­lijk voor breuk op slecht kunstgras: ‘Tijdens war­ming-up’

15 september VRIEZENVEEN - Een vader van een jeugdspeler van DOS’37 heeft de gemeente Twenterand aansprakelijk gesteld voor letsel dat zijn zoon opliep op een slecht kunstgrasveld. De jongen brak twee jaar geleden zijn been tijdens de warming-up, zonder dat er een bal in de buurt was.