HSC’21 is terug in realiteit van alledag: ‘Wij hadden de 2-1 kunnen maken’

HSC’21 wil dit seizoen met variatierijk spel het publiek in Haaksbergen gaan vermaken. De fantastische eindreeks afgelopen voorjaar met een periodetitel en nacompetitie smaakt naar meer. Maar op de eerste afspraak in het nieuwe seizoen kan HSC’21 die wens niet waarmaken. De ploeg van trainer Daniël Nijhof begint de competitie in de derde divisie met een 2-1 thuisnederlaag tegen Baronie. HSC’21 was te slordig tegen de promovendus uit Breda. „We hebben alleen een deel van de tweede helft goed gespeeld. Het was niet goed deze wedstrijd, maar we moeten met vertrouwen naar volgende week kijken. We weten wat we kunnen. Dat hebben we in de laatste tien à twaalf wedstrijden van vorig seizoen wel laten zien”, zegt aanvoerder Caglar Uguz van HSC’21.