HSC’21 kan er weer tegenaan: ‘Iedereen echt keihard nodig’

Ondertussen is er al een nieuwe datum bekend voor de afgelaste wedstrijd van zondag. De ploeg uit Haaksbergen moet binnenkort doordeweeks naar Hoorn (enkele reis zo’n 190 kilometer). Het duel staat gepland voor woensdag 13 april, aanvang 20.00 uur. Dat betekent nog eerder vertrekken dan vandaag en ruim na middernacht pas terug. „We wisten dat de afgelasting van afgelopen zondag dit tot gevolg zou hebben”, aldus Nijhof. „Er is geen weekeinde meer vrij, dus kom je op een doordeweekse avond uit. Ideaal is het niet, maar we moeten het ermee doen.”

Nieuwkomer

Nog iets meer dan twee maanden duurt de competitie, in die periode speelt HSC maar liefst zestien wedstrijden. „We zullen iedereen echt keihard nodig hebben”, reageert Nijhof. Met die wetenschap is de komst van Zeki Erkilinc extra welkom. De 24-jarige Hengelose aanvaller maakte deze week per direct de overstap naar HSC en zal ook komend seizoen voor de club uitkomen. Erkilinc voetbalde in het verleden voor onder meer Heracles Almelo. De laatste club waar hij onder contract stond was het Turkse Etimesgut Belediyespor, maar daar speelde hij geen officiële wedstrijden voor. Het uitduel van vanavond tegen JOS Watergraafsmeer, oftewel de nummer twaalf van de derde divisie (HSC) tegen de nummer elf, komt voor hem nog te vroeg. Nijhof: „De overschrijving is nog niet helemaal rond. De bedoeling is dat hij vanaf aanstaande dinsdag aansluit, daarna moeten we kijken hoe snel hij wedstrijdfit is.”