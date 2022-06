HSC’21 met opgeheven hoofd uit de nacompetitie na tweede nederlaag tegen GVVV

VEENENDAAL - Aan de stuntmaanden van HSC’21 is zaterdagavond een einde gekomen. De Haaksbergse ploeg werd in de halve finale van de nacompetitie uitgeschakeld door GVVV (3-1 verlies), waardoor de club ook het komende seizoen weer in de derde divisie speelt.

Als alle stof is opgetrokken zal iedereen bij HSC daar vrede mee hebben. Ondanks de uitschakeling kan HSC vol trots terugkijken op het slot van de competitie. De club had het dit seizoen lange tijd lastig, worstelde zelfs even met de degradatiestreep, maar na een fenomenale eindsprint werd zelfs de derde periode veroverd. Om maar meteen de lijn door te trekken door het favoriete Sparta Nijkerk in de eerste ronde uit te schakelen.

Volledig scherm HSC’21-trainer Daniël Nijhof bekijkt voor de return in Veenendaal naar zijn spelers. © Pro Shots / Stefan Koops

Teveel gevraagd

Een nieuwe stunt bleek teveel gevraagd voor HSC. Na de 3-1 nederlaag van afgelopen woensdag in eigen huis stonden de Haaksbergenaren in Veenendaal al voor een uiterst lastige opgave. Daar kwam nog eens bij dat trainer Daniël Nijhof door tal van afwezigen (vakanties en blessures) opnieuw het nodige puzzelwerk moest verrichten om tot een opstelling te komen.

Kansen over een weer

Desalniettemin gingen de gehavende bezoekers er vol voor en dat leverde in de beginfase mogelijkheden op voor Wessel Witbreuk en Yannick de Vries. Maar daar stond tegenover dat GVVV in de eerste aantrekkelijke fase de meeste en beste kansen kreeg. Na een klein half uur spelen zette Patrick de thuisploeg op een 1-0 voorsprong en daarmee was eigenlijk de angel meteen uit het tweeluik. Jules Stokkers was met een schot nog wel dichtbij de gelijkmaker, maar de wedstrijd was op dat moment al in handen van de tweededivisionist die strijdt tegen degradatie. Het laatste beetje hoop voor HSC verdween op slag van rust toen Bitter GVVV op 2-0 zette.

Tank leeg

Na rust was de tank leeg logischerwijs leeg bij HSC. Omdat GVVV ook niet meer zo nodigde hoefde en de krachten wat spaarde voor de finale tegen Kozakken Boys was het de tweede helft vooral een kwestie van uitzitten. Hoewel: de 2-1 van invaller Mohammed Lalouchen mocht er zijn. De aanvaller, die een patent heeft op prachtgoals, stifte de bal heerlijk in het doel: 2-1.

Het slotakkoord was echter weer voor GVVV. Een minuut voor tijd zette Burgering de 3-1 op het scorebord en daarmee kreeg de return exact dezelfde uitslag als het eerste duel in Haaksbergen. Natuurlijk was er na afloop even sprake van teleurstelling in het Twentse kamp, maar als er één dezer dagen in alle rust terug wordt gekeken op dit seizoen, dan zal alles en iedereen bij HSC concluderen dat de afgelopen maanden prachtige beelden hebben opgeleverd.