HSC’21-middenvelder Jasper Scholten na keiharde botsing: ‘Dit had veel slechter kunnen aflopen’

De dag na de botsing is hij alweer goed aanspreekbaar. De wond die vanaf zijn voorhoofd naar z’n neus loopt is gedicht met tien hechtingen. Jasper Scholten heeft nog hoofdpijn en mag een week helemaal niets doen, maar hij is de eerste schrik voorbij. „Ik heb geluk gehad”, zegt de Hengelose middenvelder van de Haaksbergse derdedivisionist HSC’21. „Er is geen schade aan de ogen of de hersenen.”