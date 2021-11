HSC’21 na onnodige nederlaag, zonder publiek: ‘De kantine dicht? Dat zou ik kunnen snappen, maar dit valt niet uit te leggen’

Programmaboekjes waren achteraf gezien niet nodig voor de thuiswedstrijd van HSC’21 tegen Groene Ster, maar ze waren al gedrukt voordat de nieuwe coronamaatregelen bekend werden. Dus stond er toch maar een doos in de bestuurskamer voor het handjevol toeschouwers die vanuit hun functie wel het duel tegen de club uit Limburg mochten aanschouwen. „Ik word er zo onderhand gek van”, zei verdediger Michael Wensing aan het einde van de middag. Hij doelde daarmee in dit geval niet op de nederlaag, de tweede keer op rij dat HSC onnodig met 1-0 verloor. „De theaters en bioscopen mogen open blijven, evenementen mogen voor 1250 man worden gehouden. Maar hier in de buitenlucht mag niemand komen kijken. De stippen voor 1.5 meter afstand langs de kant staan er nog, hè. Dat de kantine dicht moet zou ik kunnen snappen, maar dit valt niet meer uit te leggen.”