HSC’21 na strafschoppen uitgeschakeld in KNVB Beker

De strafschoppenserie was nodig, omdat het na 120 minuten spelen 2-2 was. De beste kansen waren woensdagavond voor de thuisploeg. Desondanks moest de ploeg van trainer Daniël Nijhof twee keer terugkomen van een achterstand. De Volendammers stonden na een kwartier spelen op 0-1. Vijf minuten later zette Yannik de Vries HSC op gelijke hoogte. Hij rondde een lange bal van Mika Schrijver fraai af. De Vries was niet veel later dicht bij de 2-1, maar zijn schot ging rakelings over. HSC bleef kansen creëren. Onder meer door Kevin Stokkingreef. Een keer wist de doelman van de gasten redding te brengen op een inzet van Stokkingreef, een andere keer ging zijn schot net naast.